Carte rouge: Libbrecht (45e, 2e j.).

Cartes jaunes: Libbrecht, Ferber, Mouchamps, Reuten, Tsague.

Buts: Perbet (1-0, 19e), Bruggeman (2-0, 27e), Jalloh (2-1, 38e), Perbet (3-1, 90e+2).

Liège: Debaty; Nyssen (45e Van Den Ackerveken), Bustin, Lambot, D’Ostilio; Rodes, Bruggeman, Mouchamps (74e Prudhomme), Mouhli (53e Reuten); Lallemand, Perbet.

Mandel: Goblet; Kimpala, Kamy, Libbrecht, Mayele; Hervieu, Chayebi (37e Tsague), Zutterman; Ferber (77e Santos), Kumbi (37e Jalloh), Dhondt (81e Verhaest).

Liège devait signer un six sur six à domicile, face aux deux condamnés, et il l’a fait. 13 buts marqués, 1 seul encaissé. Voilà qui est bon pour le moral. Après la large victoire de mercredi face à La Louvière Centre, le travail a été fait comme il se devait contre Mandel ce dimanche. "C’était un match compliqué après les dix buts mis mercredi car un relâchement inconscient pouvait survenir. Parfois, dans ce genre de situation, on peut penser qu’il suffit de monter sur le terrain pour gagner", déclarait Gaëtan Englebert.

Mais cette fois, les Sang et Marine ont fait preuve de maturité. "Nous avons fait ce qu’il fallait, même si nous avons connu un court passage à vide durant lequel nous avons encaissé.Nous avons eu la possession malgré quelques imprécisions, parfois, dans le dernier geste ou les derniers ballons. Mais l’organisation est restée."