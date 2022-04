Carte rouge: M. Philippe (90+2e, 2 cj.).

Cartes jaunes: Tossings; Docquier.

Buts: Philippe (0-1, 34e), Crosset (1-1, 43e).

ELSAUTE: François, Piparo, Williot, Counet, Fassin, N. Tossings (79e Colson), Ameur, Bomboir (67e D’Affnay), Deville, Corman (67e Filali), Crosset.

GEER: Kuhne, Grosdent, Brassinne (86e Materne), M. Philippe, Ballet (76e B. Philippe), Fadda, Olivier (76e Warnotte), Vigil Bajo, Docquier, Henquet (90e Herbillon), Mulowa (66e Dreze).

Dès l’entame de match, on sent que le classement est trompeur. Car Geer, qui lutte pour sa survie en P1, s’installe aux commandes de la circulation du ballon et à la 5eminute on assiste à leur première tentative via Docquier qui alerte François mais, sans danger. Le ton est donné. Les Étoilés vont tenter de répondre cinq minutes plus tard à leurs homologues par Crosset, bien servi en retrait par Corman, mais son tir est trop mou pour inquiéter le portier adverse.

Geer garde la maîtrise du cuir et Docquier, encore lui, est lancé en profondeur pour défier François en face-à-face, mais son tir passe de peu à côté dans la cage. Une tête de Brassinne, esseulé dans le rectangle, n’aura pas le don de réveiller les Elsautois et alors qu’on joue la 34e, c’est Maxim Philippe qui coupe la trajectoire d’un superbe centre de Vigil Bajo pour placer le cuir au fond du but local et ouvrir logiquement le score (0-1). Il n’y en a que pour les Geerois, si bien que la minute d’après, Docquier à nouveau lancé en profondeur dribble le gardien des Verts et s’en va pour doubler la mise mais Piparo revient in extremis pour sauver les meubles et éviter le scénario catastrophe. Ce n’est qu’à deux minutes du repos que les hommes de Boris Dome mettent le nez à la fenêtre et sur un centre de Deville, c’est Crosset qui surgit de la tête pour remettre les équipes dos à dos (1-1), au meilleur moment.

"C’est un petit miracle de rentrer au repos avec ce score de parité. Geer aurait mérité d’avoir l’avantage à la mi-temps mais on a été efficaces" sourit le T1 des étoilés.

«On s’est crus trop beaux»

En seconde mi-temps le score n’évoluera plus car ni Crosset (59e) de la tête, ni Filali (84e) d’une belle frappe enroulée ne parviendront à donner l’avance à leurs couleurs. Côté geerois, c’est Vigil Bajo (60e) qui verra sa reprise de la tête s’écraser sur la transversale.

"Je sentais arriver cette petite piqûre de rappel. Mon groupe a fait la fête jeudi après la victoire contre Ster et on s’est peut-être crus trop beaux. Mes joueurs doivent comprendre que quand on n’enfile pas son bleu de travail, les résultats ne tombent pas du ciel. Nous sommes bien payés en prenant un point aujourd’hui car Geer aurait mérité de l’emporter mais finalement on totalise sept points sur neuf cette semaine, c’est vraiment positif" ponctue Boris Dome.