Cartes jaunes: Breuer, Rogister, Daukandt, Bouanini; Manise.

Cartes rouges: Baar (64e, directe); Khalid (90e+2, 2 cj.)

Buts: Giunta (0-1, 70e), Ledent (0-2, 75e), Hansen (1-2, 90e), Spodarek (1-3, 90e+2)

ELSAUTE B: Breuer, V. Berckers (xx Mejdoubi), Baar, Dohogne, Hanssen, El Abbadi (58e Lejeune), Gutkin, S. Beckers, Rogister (79e Hiligsman), Daukandt, Bouanani.

EJ FLERON: Labarbe, Ledent, Harzé (46e Pagna), Veltri (84e Manise), Gerard, Ramakers, Glodé, Dubois, Giunta (72e Ouazza), Khalid (56e Spodarek), Boljesic.

À la pause le marquoir indique toujours 0-0. Si les occasions avaient été très rares, les deux équipes avaient pourtant voulu jouer football, le rythme était bien présent.

Après les oranges, les visiteurs se montraient dangereux via Veltri mais ce sont surtout les Elsautois qui héritaient de deux possibilités via Hanssen. À la 64e, Spodarek partait en profondeur et provoquait l’exclusion de Baar.

"Je venais de dire à mon T2 qu’on bousculait Fléron et que nos gamins ne méritaient pas de perdre ce match , pestait Didier Schmitz, le coach elsautois. Cette exclusion sévère conditione toute la suite. Tout ce qu’on avait mis en place était remis en question et cela chamboulait nos plans pour la suite."

L’expérience fléronnaise faisait la différence, Giunta ouvrait la marque, Ledent allait mettre sa tête pour le 0-2.Si Hansen redonnait une lueur d’espoir, elle était vite éteinte par le 1-3 signé Spodarek.

"C’était un très bon match face à une très belle équipe d’Elsaute B, lançait Jonathan Van Renterghem, le coach fléronnais. La sérénité et l’expérience ont fait la différence et mon banc a également joué son rôle."

Dans l’autre camp, Didier Schmitz nous expliquait sa déception.

"On méritait mieux et Fléron n’est pas une équipe agréable. En jouant dans la série C, mes gamins auront sans doute plus appris au niveau de la gestion des émotions."

EN BREF

Bientôt 54 ans

L’inamovible Jo Labarbe défendait les cages fléronnaises. Samedi prochain, il fêtera ses 54 ans. Son homologue, Mathis Breuer avait le tiers de son âge.

Fin de série

Elsaute B met fin à une série de 11 matches sans défaite. Le dernier revers datait du 14 novembre, c’était… à Fléron.

Exclusion idiote

Déjà jauni, l’attaquant de Fléron Walid Khalid était remplacé à la 56e. Après le 3ebut des siens, ce dernier montait sur le terrain pour le fêter avec ses coéquipiers. M. Legros lui brandissait une 2ejaune qui le privera du prochain match.