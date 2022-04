Cartes jaunes: Reyter, Ajavon, Copette, Bury, Bruylandts, Otte, Seck.

Buts: Bernier (0-1, 26e), Bernard (0-2, 73e).

HABAY : Reichert, Ansion, Reyter, Vialette, Gillet, Vandermaelen (66e, G.Grevisse), Ajavon (84e, Widart), Jacob (66e, Hotua), Copette (84’, Lepère), Serwy, N’Diaye (60e, Herman).

SPRIMONT : Biesart, Saccio, Laloux, Gorry, Bernier, Bury (79e, Yema), Bruylandts, Bernard, Seck (88e, Moukolo), Otte, Geurde (46e, Lambrechts)

La septième rencontre en vingt-huit jours aura été celle de trop pour les Habaysiens.

En remportant ses trois dernières rencontres, la formation habaysienne avait sans doute fait le nécessaire pour assurer son maintien en D3. Mais la gourmandise n’étant pas qu’un vilain défaut, les supporters auraient aimé une victoire supplémentaire à domicile face à un des cadors de la série. Hélas, ils ont dû rapidement déchanter. Certes, les Sprimontois alignaient une équipe où l’on ne retrouvait pas moins de six éléments ayant évolué à l’échelon supérieur avec Durbuy mais ce que l’on remarquait rapidement, c’était bien les faiblesses locales. Des mauvais choix en pagaille, une majorité de duels perdus et une incapacité à accélérer le jeu pour mettre ses adversaires en difficulté.

En début de match, N’Diaye est signalé hors-jeu alors qu’il file vers le but et qu’il est parti de son camp. Ajoutez une énorme occasion pour le même N’Diaye à la reprise. Deux phases qui auraient pu changer la donne. " Cela aurait pu être un joli hold-up , lâche le coach de Habay, Samuel Petit, avec un léger sourire au coin des lèvres. Mais bon, sur le terrain, si on est mené 0-4 ou 0-5 à la mi-temps, il n’y a rien à dire non plus. Les cadres n’ont pas évolué à leur niveau et je n’ai pas le noyau pour faire tourner l’équipe."

De son côté, Alexandre Bury, joueur de Sprimont, commente: " On a réalisé une rencontre appliquée avec une belle maîtrise du jeu. Et si on avait déjà eu deux buts d’avance à la mi-temps, ça n’aurait pas été volé. Par la suite, on a empêché Habay d’avoir des occasions et franchement, à l’exception d’une seule occasion, on n’a pas été mis en difficulté. Ce résultat nous permet d’obtenir notre place dans le tour final. "