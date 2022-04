Battu, Franchimont «a su faire (un peu) douter Eupen» et croise les doigts pour Guccio (et Colin)

En deuxième période, Franchimont (8e) parvient à faire douter l’actuel leader de P2C, qui était coaché par le T2 Damien Warrimont en l’absence de Patrick Kriescher, retenu par ses obligations professionnelles.

"On sentait qu’il y avait moyen de revenir, puis le 2-4 nous tue.C’est dommage car on a montré de bonnes choses malgré nos absences.Deux U19 ont joué tout le match, et on avait aussi deux autres U19 et un joueur de P4 dans le groupe ce samedi" conclut Oli Laffineur, qui ne sait pas dire si son équipe a affronté le futur champion ou pas. "Le calendrier d’Eupen me semble plus compliqué que celui de Sart…Je pense que ce sera serré jusqu’au bout!"

À noter que Jérôme Colin n’a toujours pas décidé s’il restait à Franchimont ou s’il signait à Sart.Enfin, mauvaise nouvelle pour Guccio qui s’est blessé lundi à l’entraînement.On craint pour les ligaments croisés.

Eupen: «On s’est un peu relâchés»

Du côté d’Eupen, on estime avoir signé une belle entame de partie "et même si on ne doit pas le faire, à 0-2 on s’est un peu relâchés et on a vu Franchimont revenir à 2-2 sur ses premières offensives" dixit Damien Warrimont , qui assurait le coaching des germanophones samedi soir. "Ça ne doit pas arriver.Heureusement, on réagit bien et on marque le 2-3 rapidement, ce qui a permis de calmer les ardeurs adverses.On voit ainsi le bon mental de notre groupe!"

En deuxième période, les Eupenois ont su gérer le match "même si notre adversaire a opéré quelques modifications.Le 2-4 a fini par nous mettre à l’abri pour de bon."

En tête de la P2C, Eupen sait que les prochaines semaines s’annoncent musclées. "C’est aussi pour ça qu’on a remplacéAlessio Krafft, victime d’un coup direct qui aurait pu amener un penalty, et Cédric Laschet, un peu malade. On doit penser à la suite" conclut Damien Warrimont.

Le match: Franchimont 2 – FCEupen 4

Buts: Krafft (0-1, 3e), Laschet (0-2, 16e), Henrion (1-2, 24e), Bielen (2-2, 29e), Laschet (2-3, 33e), Meyer (2-4, 74e)