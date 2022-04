AS Eupen 2022-2023: James Jeggo sait des choses que vous ignorez

Qui reviendra en juin pour la reprise? C’est la grosse question.James Jeggo, recrue hivernale australienne proche du coach Michael Valkanis et du directeur sportif d’Aspire Tim Cahill, dispose quant à lui d’un contrat jusqu’en juin 2023.Que lui a-t-on promis?Que sait-il de la prochaine saison?Probablement plus que ce qu’il a accepté de nous dire samedi soir.

"Je ne sais pas à quoi l’équipe va ressembler la saison prochaine" assure l’ex-joueur de l’Aris Salonique. "Moi je suis venu en sachant qu’une bonne partie du groupe arrivait en fin de contrat.Ça suppose du travail pour le club, mais c’est aussi l’occasion d’un nouveau départ. On doit s’assurer d’avoir le groupe qui permettra d’atteindre les objectifs.Et ne pas devoir pas se battre pour notre survie.Le plus important pour un club comme Eupen, c’est le maintien, mais en tant que joueur, on aspire à plus que ça.Il faut que les décideurs puissent nous mettre dans les conditions qui correspondent à nos ambitions."

Pour l’instant, le rôle de l’Aspire Academy et de Tim Cahill reste mystérieux.Mais Valkanis et Jeggo le qualifient de "boss" quand ils mentionnent leur compatriote dans les médias australiens.

Avec ou sans Valkanis

"Ce sont des choses qui me dépassent.Mais on sait que l’Aspire Academy a le rôle principal ici à Eupen, et que Tim (sic) a une fonction importante chez Aspire.Tout va dépendre de ce qu’on va viser ou pas la saison prochaine."

Une chose est sûre: "Jimmy" veut évoluer à Eupen durant l’exercice 2022-2023 et ce, que Michael Valkanis reste coach de l’AS ou pas. "On se sent bien ici avec ma famille.J’ai hâte de disputer le prochain championnat de Belgique.Et si Michael (Valkanis) n’est plus notre entraîneur, ça ne changera rien au fait que moi, je reste.J’aime ce championnat.J’apprécie ce club.Et je suis persuadé qu’on peut faire de bonnes choses" conclut l’Australien qui pourrait être appelé en équipe nationale en juin. "Il y a les barrages pour la Coupe du monde au Qatar.Ce serait un plaisir d’être convoqué, même si le fait que ma saison soit terminée avec Eupen ne plaide pas en ma faveur" sourit le médian qui ne nous a probablement pas tout dit…C’est le jeu.