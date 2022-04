STER-FRANCORCHAMPS: Arend, Crespin, Chandelle, Thelen, Vicqueray, Gilis, Karatas, Restiglian, Calisgan, Raskin, Piette, Van Melsen, Boreio, Cornet, Simon.

Absents: Michel (suspendu 1/1). Thelen (paternité) et Piette (vacances) seront de retour.

Avec son noyau étriqué et la succession des matchs qui se profile, la fin de saison de Ster-Francorchamps s’annonce délicate. Avec un match de retard (à Aubel, samedi 16 avril) et le quart de finale de la coupe de la province, ce n’est pas moins de sept matchs en un mois qui attend les troupes de Vincent Heins.Un sacré programme. "Le calendrier est prévu comme ça, on doit l’accepter. Avec les remises et la situation sanitaire qui a décalé quelque peu le championnat, nous n’avons pas le choix. On voit que certains joueurs montrent des signes de fatigue. Évidemment, au vu de l’étroitesse de notre groupe ce n’est pas anormal. Les organismes sont mis à rude épreuve mais j’espère échapper aux blessés et/ou suspendus" explique le T1 de l’équipe du circuit.

Enrayer la spirale négative

Le premier obstacle qui se dresse en travers de leur route, et non des moindres, c’est Fize. Un sérieux prétendant au tour final, tout comme Ster-Francorchamps l’est. Le match promet donc de valoir le détour. "Les courbes de forme des deux équipes viennent de s’inverser. Fize reprend du poil de la bête et s’est bien replacé au classement, tandis que nous sommes un peu dans le creux. J’ai été quelque peu rassuré par notre seconde période à Elsaute parce que si on s’arrêtait à la mi-temps, c’était catastrophique. Il va falloir enrayer cette spirale négative et se ressaisir" , ajoute enfin Vincent Heins.