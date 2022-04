Aligné en guise de "merci et au revoir", l’expérimenté gardien allemand a rappelé qu’il ne manquait pas de talent.Dommage, ce 0-2 sur lequel il est un brin trop avancé.

Magnée 6,5

Des dribbles, de l’impact: le Soumagnard a grandi cette saison et signé un match intéressant malgré la défaite.

Beck 5,5

Sobre pour sa dernière.Très applaudi sur son remplacement à la 67e.Le reverra-t-on au Kehrweg?

Agbadou 6,5

Toujours cette puissance et cette assurance.L’Ivoirien a été élu joueur eupenois de la saison par les fans et a reçu son trophée avant le match.Il devance Lambert et Prevljak.

Lambert 6,5

Sa polyvalence est franchement précieuse.Une nouvelle copie réussie malgré la défaite.

Alloh 7

Le jeune élément prêté par le PSG a provoqué l’exclusion de Duncan et a fait du bien côté gauche.

Déom 6

Grosse débauche d’énergie et pas mal de verticalité.Mais ce n’était pas le soir d’Eupen.

Jeggo 3

Un jeu trop latéral.Impliqué dans les deux buts d’Ostende.Aïe.

Cools 6

Lui aussi, c’était probablement sa der’ à Eupen.Son expérience manquera: on l’a vu face à Ostende.

Nuhu 5

Des courses mais rien de concluant.Dommage.

Prevljak 4

Le Bosnien est un vrai tueur, mais on aimerait le voir davantage quand il ne marque pas.Comme face à Ostende par exemple.

Müsel, N’Dri, Konstantelias (NC)