Dison «si près du but», mais «il faut relativiser»

DISON: Rico-Garcia, Courail, Dessaucy, Winandts, Vandebon, Demarteau, Legros, Said, Godard, Meunier, Clerbois, Habran, Reuter, Orban, Leers, Merola, Teruel, Joao?, La Defla?

Absents: Ernens (blessé). Teruel revient de suspension.

Trois matchs. C’est ce qu’il reste au programme de la saison en D3B ACFF. Et ce qui sépare (encore) le Stade Disonais du sacre. Grâce à ses trois unités d’avance sur Rochefort (2e), l’équation est on ne peut plus limpide: il "suffit" de terminer 2021-2022 par trois succès et le tour serait joué. Le défi débute dimanche, face à Jodoigne, avant un déplacement à Onhaye et la réception de Gouvy.

"Deux gros matchs nous attendent maintenant. Concentrons-nous d’abord sur celui de dimanche, face à une très belle opposition" , envisage Jean-Sébastien Legros, coach disonais. Une rencontre qui, a priori, se disputera avec le souffle rochefortois dans la nuque. "Ils jouent Gouvy samedi soir: je ne me fais pas trop d’illusions, ils devraient prendre les trois points. Nous savons donc ce qu’il nous reste à faire. Notre première place ne tient qu’à un fil."

Au sommet de la série tout au long du championnat (ou presque), les gars du Val Fassotte seraient certainement déçus de ne pas se coiffer des lauriers – même si l’objectif de départ était ailleurs. "JSL" ne dit d’ailleurs pas le contraire. "Quand tu occupes encore cette position dans la dernière ligne droite, c’est clair que tu veux jouer le coup à fond… et qu’il y aurait de la déception de louper le titre, si près du but" , confirme le mentor. "Pourtant, il faut relativiser. Notre saison est de toute façon très bonne, et nous n’avions pas les mêmes ambitions que Rochefort, Onhaye ou encore Sprimont."