WEYWERTZ: Vilz, De Vuyst, Thomas, Evens, Reuter, Ra. Boemer, Rauw, Mar. Heinen, Bungart, Schumacher, Y.Dederichs, M.Dederichs, Max. Heinen, Ro. Boemer, Dardenne, Sow, Wehr.

Absents: Gladieux (genou) et Jacobs (cuisse) sont incertains.

RECHAIN: Perazzelli, Roche, Machiroux, Marlet, Biduya, Binet, Gerits, Delchambre, Lamotte, Deraoui, Ernst, Xhonneux, Barry, Ben Sellam.

Absent: Ozdemir.

Un vrai duel pour éviter les sièges basculants attend les protagonistes ce dimanche à la Weddemerweg. D’un côté, et après la déconvenue subie jeudi soir à Geer, le KFC n’a plus trop le choix, il faut gagner. "Jeudi, cela a été un naufrage collectif, surtout dans la manière" , dixit Benjamin De Vuyst, le coach des Germanophones. "La défaite a fait mal psychologiquement, c’était clairement le plus mauvais match de la saison, bien que nous ayons égalisé. Nous n’avons plus de joker désormais, la défaite sera interdite dimanche si l’on veut encore être en P1 à l’année."

Pour se refaire, les Jaune et Noir pourront compter sur le retour de suspension de l’indispensable Robin Boemer afin de secouer le cocotier, notamment devant. Et comme le dit si bien le mentor visité, "que chacun fasse son autocritique, le fait de rejouer dans la foulée après une défaite va nous éviter de cogiter trop longtemps."

Dans le camp d’en face, chez les Rechaintois, on pouvait pour une fois un peu savourer ce deuxième succès d’affilée durant le courant de la semaine (contre Pontisse), clairement bénéfique pour le moral des troupes. Même s’il y aurait finalement eu moyen de l’emporter plus largement que ce 2-1 étriqué au final. "On aurait dû inscrire le troisième but qui nous aurait certainement permis d’enchaîner par la suite, mais le ballon n’a pas roulé pour nous" , dixit le T1 Lloyd Van Aubel qui insiste sur le fait "qu’il faut gagner dimanche, même un nul ce serait trop peu, mais tant que c’est possible on continue d’y croire. Le calendrier est jouable excepté peut-être Aubel le dernier match et encore il faudra voir s’ils ont quelque chose à jouer ou non."

En attendant, ce match de la peur risque de valoir bien plus que trois points au décompte final, malheur au vaincu!