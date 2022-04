AUBEL: Monte, Beckers, Roex, Wangermez, Willem, Van Hoof, Lazzari, Binot, Hansen, Y. Charef, Boulton, Campo, Smits, Remacle, Feyen, Ernst, Spits. Le noyau sera défini samedi.

Absents: Rexhepi (suspendu), Kerff (blessé).

Actuellement troisième du championnat et en tête de la deuxième et de la troisième tranche, Aubel reçoit ce dimanche Jehay, l’avant-dernier du classement déjà condamné à la relégation.

Pour rappel, l’impressionnante série de 15 matches sans défaite des Aubelois a pris fin ce jeudi suite au revers subi à Fize (2-0). Les Aubelois, qui étaient jusqu’alors invaincus depuis le 17 octobre 2021, veulent renouer avec le succès.

"Toutes les belles séries ont une fin" soupire Tony Niro, le coach des Vert et Blanc. "Peu importe la défaite de ce jeudi, l’important est de vite se ressaisir afin de ne pas tomber dans une spirale négative. Vu les efforts que nous avons effectués tout au long de la saison, il serait dommage de ne pas accrocher le tour final" ajoute-t-il.

Face à des Jehaytois déjà descendants, les Aubelois partent évidemment grands favoris, mais leur entraîneur ne compte pas sous-estimer le prochain adversaire pour la cause. "Malgré leur place au classement, ils ont montré tout au long de la saison qu’ils avaient d’indéniables qualités footballistiques. À l’aller, nous l’avions emporté difficilement en fin de rencontre sur le plus petit écart, mes joueurs ne doivent donc pas croire que ce sera un match facile face à un adversaire qui n’a plus rien à gagner ni à perdre, et qui jouera donc sans stress".

Une victoire ce week-end est d’autant plus impérative que le calendrier s’annonce compliqué pour les hommes de Tony Niro, qui rencontreront Ster-Francorchamps puis Elsaute lors du week-end de Pâques.