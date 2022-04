RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Stochkov, Kupper, Niro, Dohogne, Bong, Evertz, Stoffels, Klauser, Koonen, Thonus, Mangaya, Najdawi, Diané, Collubry, Offerman.

Absents: Lauffs et Pirnay sont blessés.

Déjà qualifié pour le tour final via le gain de la deuxième tranche, Raeren-Eynatten ne veut pas terminer le championnat en roue libre.

C’est que Jonathan Negrin est ses hommes prennent à cœur leur rôle d’arbitre pour les dernières places du dernier carré à distribuer. Mais pas seulement. "Ces matchs nous servent aussi à progresser et à préparer au mieux le tour final" , complète le mentor des Germanophones. Mais il est évident qu’on va jouer tous les matchs à fond par respect pour tout le monde."

Sacrée concurrence

Après avoir battu Onhaye dimanche dernier, c’est un autre prétendant au tour final qu’ils affronteront. "Herstal est l’équipe en forme du moment avec trois victoires d’affilée et onze buts inscrits , analyse Negrin. Et si l’on avait gagné à l’aller (2-0), cela ne veut rien dire car les circonstances sont différentes. Il y a aussi les données du terrain qui est bien plus large à Herstal."

Il va donc falloir occuper différemment les espaces mais avec quel "onze" de base? "Les joueurs que j’ai alignés contre Onhaye ont montré que je pouvais compter sur eux. Les certitudes sont donc remises en doute et les titulaires habituels comme Offerman, Stochkov ou Evertz, qui reviennent dans le groupe, ne sont plus sûrs de réintégrer l’équipe de départ."

Cette saine concurrence rend les choix plus difficiles pour le coach. "Mais c’est très bien ainsi, le groupe est plus homogène et tout le monde se sent concerné. Cela demande une remis en question de chacun."