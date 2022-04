Absent à Jalhay B: Aucun.

Absent à Sart-Lez-Spa B: Aucun.

Une course au titre tendue et palpitante pour Sart-Lez-Spa B qui se déplacera dimanche chez son voisin Jalhay B. Un derby entre David et Goliath puisque d’un côté, les Sartois (2e) ne pourront absolument pas trébucher contre les Jalhaytois (14e) qui n’auront rien à perdre.

Éric Van Renterghem le coach visiteur se méfie: "Un derby c’est souvent piégeux, c’est totalement différent d’un match classique. De plus, j’appréhende la surface de jeu, nous n’avons plus l’habitude de jouer sur terrain en herbe. Mon groupe est jeune et le parcours réalisé est surtout dû au travail de Patrick Weris, notre coordinateur des jeunes que je remercie."

En face, c’est un peu la soupe à la grimace pour François Mister le mentor jalhaytois: "Même si ces derniers temps les résultats et la motivation ne suivent plus du tout, je vais demander à mon groupe de jouer ce derby comme des guerriers."