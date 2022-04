Absents à Elsaute B: Schyns (a repris la course), Magermans et Qualizza (blessé).

Grâce à son succès (2-1) jeudi soir face à Hermée, l’EJ Fléron a repris la tête du classement de P3C avec un match de plus que la JS Liège et qu’Elsaute B, troisième à seulement trois points.

Ce dimanche, les Étoilés auront donc l’occasion de se rapprocher de la première place mais surtout, de faire un pas important vers le tour final.

"Notre saison est déjà réussie mais je voudrais que mes jeunes joueurs en soient récompensés par une participation au tour final , explique Didier Schmitz, l’entraîneur elsautois. Comme toujours, on jouera sans pression tout en espérant au moins les accrocher. Ce ne sera pas facile, Fléron est la dernière équipe à nous avoir battus et nous sommes toujours privés de Schyns, Magermans et Qualizza, soit nos trois joueurs d’expérience. Notre fin de championnat n’est pas facile, il nous reste 6 rencontres dont 4 en déplacement."