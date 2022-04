HENRI-CHAPELLE: Vronen 8, Vieillevoye 18, Delhaes R. 20, Laboureur 0, Lahaye 3, Tandler 5, Lekeu 4, Delhaes A. 4, Remacle 18, Manguette 6.

Henri-Chapelle aura aligné 18 victoires consécutives avant de trébucher ce jeudi soir à Belleflamme C, un adversaire pourtant situé dans le ventre mou du classement. "Soyons clairs: la victoire de l’adversaire est méritée" , concède Fred Ledain, le coach capellois. "Mais Max Clavier (NDLR: le coach adverse) et moi savions avant le match que la soirée serait folklorique. Et on n’a pas été déçu puisque les arbitres ont sifflé deux antisportives, deux techniques aux coaches, une autre à un joueur et encore une au banc capellois sans compter les offensives distribuées à la pelle. Bref, impossible dans de telles conditions de revendiquer quoi que ce soit…"

Pas de quoi compromettre la soirée 23 avril, on y fêtera la montée lors du derby face à Pepinster.