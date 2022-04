MALMUNDARIA: Hagemann, Errens, Schreurs, R.Jacob, Cassoth, Samray, Hungs, Denis, Le Bohec, Oury, Q.Jacob, Krings, Dethier, Gollac, Nijhof + 1 à choisir.

Absents: Courtois (vacances), Simon (incertain), Kivrak et Masset (en P1 ou P4?)

La défaite à Beaufays ne devrait pas avoir fait trop de dégâts chez les Malmédiens. Certes, elle risque de plomber définitivement les minces ambitions de tour final restantes mais là n’est pas du tout le principal.

Du point de vue de la fraicheur physique, il est vrai qu’il faudra tenir compte du fait que les Dragons ont évolué à dix durant plus d’heure durant, moins de 66h avant ce nouvel affrontement face à l’UCE Liège.

L’UCE «le couteau entre les dents»

Selatine Deniz (T1) disait d’ailleurs à ce propos "ne pas comprendre lorsque l’on a une journée en semaine, pourquoi on joue le jeudi et non pas le mercredi. Malgré tout, les gars ont tout donné et y ont cru jusqu’au bout. En sachant qu’on a dû remanier la moitié de la défense avec l’exclusion de Samray et la sortie à la mi-temps de Simon, je trouve qu’elle a bien tenu le choc. L’UCE demeure une équipe qui doit figurer au tour final avec leur effectif. Surtout qu’ils vont récupérer les joueurs suspendus jeudi, suite au match à La Calamine, pour nous affronter. Ils auront en quelque sorte le couteau entre les dents après la défaite face à Faimes" , relate le tacticien malmédien.

Celui-ci ne savait pas encore dire au niveau du noyau comment allait évoluer la blessure de Simon, suite à sa sortie sur blessure de jeudi, tandis que pour les attaquants, il demeurait une seizième place à aller chercher dans l’effectif.

Masset ayant repris la forme et inscrit un doublé avec la P4 à Chevron tandis que Kivrak, qui travaillait jeudi, sera à nouveau disponible dimanche.