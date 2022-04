Buts: Therasse (1-0, 30e), Heinen (1-1, 44e), Therasse (2-1, 97e).

"O n s’est créé pas mal d’occasions, mais on a manqué de réalisme. Mes joueurs ont dû s’arracher jusqu’au bout pour remporter cette importantissime victoire dans les arrêts de jeu" , résumait Cédric Flon, le technicien verviétois.

"Une belle combativité de la part de mes joueurs, qui ont réussi à embêter le nouveau leader jusqu’au bout" , souligne Gilles Cremers, le mentor de Trois-Frontières B.

Hombourg B 7 – Magnée 0

Buts: Bieleu (1-0, 25e), Doelen sur pen. (2-0, 50e), Bieleu (3-0, 51e), Renkens (4-0, 62e), Doelen (5-0, 71e), Corman (6-0, 77e), Dobbelstein (7-0, 80e).

Carte rouge à Magnée: Dechamps (2J).

Grâce à ce net succès face à Magnée, Hombourg B prend provisoirement la tête de la deuxième tranche. "Face à une équipe de Magnée bien plus forte qu’au match aller, mes gars ont été très appliqués dès le départ, je les félicite" , confiait Fred Gutkin, le coach hombourgeois.

"Nous n’étions menés que d’un but contre le cours du jeu à la pause. En seconde période, un joueur a pris un carton rouge, et les dix autres ont baissé les bras" , regrettait Sébastien Poelmans, le T1 de Magnée.

Stembert – Lambermont B 5-0 (fft)

C’est une saison décidément bien compliquée pour Lambermont B, la lanterne rouge, qui a dû déclarer forfait pour la deuxième fois en douze jours.

"Vu le manque d’effectif en P3 comme en P4, certains de mes joueurs ont été rappelés par l’équipe A, on espère trouver une solution pour le match du week-end" , annonce Guillaume Delclisard, le coach lambermontois.

Battice B 1 – Welkenraedt B 1

Buts: Henrion sur pen. (1-0, 46e), Dohm (1-1, 65e).

"C’était une rencontre très engagée, avec du beau football des deux côtés. Le score de parité est pour moi logique, même si le match aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre" estime Lionel Rasquinet, le T1 de Battice B par intérim, en l’absence de Clément Weber.

"Il était vraiment très compliqué de pratiquer un football correct sur le terrain C de Battice. Nos adversaires marquent sur un penalty imaginaire accordé par l’arbitre, mais on ne peut s’en prendre qu’à nous-même, car nous avons eu les opportunités pour l’emporter" pestait le T1 welkenraedtois, Cédric Delhougne.

Herve B 3 – Union Limbourg 4

Buts: Dessart (0-1, 8e), N. Ouali (0-2, 18e), Monnard (0-3, 27e), D. Smets (1-3, 35e), Dessart (1-4, 53e), R. Smets (2-4, 75e), Blanchy (3-4, 80e).

"Cette rencontre démontre que ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. On concède cinq occasions et on encaisse quatre buts. En fin de match, on aurait pu égaliser, mais les montants ont repoussé nos 3 dernières occasions" dixit Nicolas Wuidard, l’entraineur de Herve B.

"On a joué un bien meilleur match que les semaines précédentes. À 1-4, on a trop vite cru que le match était joué, et on s’est fait peur jusqu’à la fin" confie Alexandre Sacré, le tacticien dolhaintois.