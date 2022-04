LA CALAMINE: Joiris, Aritz, Gerrekens, Yildiz, Islamovic, Khrlanko, Remacle, Seewald, Volont, Legenvre, Kudura, Bultot, Lufuankenda, Saviello, Digregorio

Absents: Aksu, Kamalandua (P2), Hubert (rechute), Hossay (vacances)

Ce dimanche, La Calamine se rend à Pontisse, pour un duel entre deux équipes que tout oppose. Les Calaminois trônent en tête du classement et possèdent la meilleure attaque de la série pendant que les Herstaliens occupent la lanterne rouge et affichent la pire défense.

Malgré ces statistiques et les quarante-neuf points d’écart au général, Alex Digregorio sait que la rencontre n’est pas gagnée d’office. "Tous les matches doivent se jouer et personne ne peut prédire un résultat à l’avance. La logique n’est pas toujours respectée dans ce genre de rencontre où le classement général laisse penser qu’il n’y aura pas match. Ce qui est certain par contre, c’est que nous nous déplacerons avec l’ambition d’empocher les trois points, car nous voulons rester en position idéale à l’approche du sprint final."

Les deux récentes victoires, face à l’UCE et Jehay, ont été bénéfiques au moral des leaders, après un petit passage à vide. "Ça fait du bien de reprendre notre marche en avant" acquiesce Alex Digregorio. "Nous avons été peu habitués cette saison à la période plus difficile que nous venons de connaître. Nos derniers résultats nous ont remis sur de bons rails."

Le joueur-entraîneur de La Calamine redoute un peu les conditions dans lesquelles le match se jouera à Pontisse. "D’après les informations que j’ai pu récolter, le terrain n’est pas en très bon état. Cela va impacter notre jeu et il va être compliqué de mettre de l’intensité dans la circulation du ballon. Nous devrons sûrement afficher d’autres qualités que celles purement footballistiques pour atteindre notre seul objectif, les trois points, peu importe la manière."