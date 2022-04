"Mais un adversaire jouable comme à chaque match, il faudra sortir une prestation avec un bon esprit d’équipe!" , souligne Jimmy Walraff, l’ailier du RABC Ensival âgé de 20 ans et qui poursuis des études d’ingénieur civil en BAC 2. Contrairement à d’autres jeunes du club qui ont choisi de tenter l’aventure ailleurs la saison prochaine, il a resigné dans son club actuel.

"Avoir l’opportunité de rejouer avec des potes comme Mathis Hanus ou Thomas Beaujean avec qui on a été champions en jeune a pesé dans la balance" , explique Jimmy Walraff. "Je compte prendre un maximum de plaisir avec eux et les autres coéquipiers sur et en dehors du terrain."

Sans doute un peu plus que lors de l’exercice en cours lors duquel Ensival a connu des hauts et des bas.

"On vit une saison assez compliquée avec différents joueurs blessés par période et tout au long de ce championnat" , détaille Jimmy Walraff. "Personnellement, ce n’était pas une saison facile après les deux ans d’arrêt qu’on a dû vivre. Avec l’ensemble du groupe, on a découvert la compétition régionale qui est bien plus physique que la P1 que nous quittions. Ce qui n’a pas manqué de nous surprendre lors des premiers matchs avant de progressivement nous adapter."

Battus sèchement à l’aller (88-65), les Ensivalois tenteront, au minimum, d’éviter pareille déconvenue et montrer ainsi qu’ils ont progressé. Une victoire serait l’occasion de se mettre mathématiquement à l’abri même si de ce côté, la menace n’est guère réelle.