LIÈGE: Debaty, Herman, D’Ostilio, Bustin, Delmarcelle, Vanoirbeck, Lambot, Van den Ackerveken, Nyssen, Köse, Rodes, Bruggeman, Cavelier, Prudhomme, Reuten, Besson, Mouchamps, Mouhli, Ronvaux, Lallemand, Perbet.

Mercredi, Liège s’est offert un historique 1-0 face à La Louvière (10-0). Dès le lendemain, ces effusions de joie appartenaient au passé, tout simplement parce que Liège ne peut se permettre de planer.

Quatrièmes, les Liégeois sont confrontés à une pression constante dans la lutte pour le Top 4. Leurs supporters partagent le même stress, eux qui ont pratiquement passé plus de temps à scruter les résultats de leurs concurrents directs qu’à admirer le match. "Je pense qu’en gagnant nos trois prochains matches, ce sera bon" , disait l’un, contredit par celui qui l’accompagnait. "On va aussi devoir battre le Patro Eisden ou l’Olympic, sinon on est mal barré."

À l’heure actuelle, il semble pratiquement plus simple de trouver la combinaison gagnante du Lotto que les trois formations qui accompagneront Dessel dans le tournoi de clôture. Fidèles à la communication établie depuis plusieurs semaines, les joueurs certifient ne pas regarder le classement général. "On ne doit pas regarder les résultats de nos adversaires. Si on aborde chaque match comme celui contre La Louvière, on y arrivera. Mais on est aussi conscient que Liège reste son pire adversaire" , confirme Michaël Lallemand.

Théoriquement, la venue de l’avant-dernier Mandel ne représente pas un grand danger, sauf si les joueurs ne sont pas redescendus de leur petit nuage louviérois.