EUPEN: Nurudeen, Beck, Heris, Agbadou, Lambert, Alloh, Magnée, Jeggo, Déom, Nuhu, Prevljak. Himmelmann, Roufosse, Konstantelias, Ndri, Cools, Oger, Magee, Nanah, Müsel.

Absents: Peeters (malade), Amat (suspendu), Ngoy, Embalo, Sowah, S.Keita (blessés), Gnaka, Rocha, Koné, Poulain (pas repris).

On y est: Eupen joue ce samedi son dernier match de la saison, face à Ostende. "On veut finir sur une note positive: le club, les joueurs et les supporters le méritent.Pour nos fans, la saison a pu être frustrante, on le sait!" dixit Michael Valkanis, l’ex-T2 devenu T1 et qui arrive en fin de contrat.Sera-t-il l’entraîneur d’Eupen la saison prochaine?La question revient chaque semaine et le Greco-Australien l’évite à chaque fois.Mais il donne malgré tout l’un ou l’autre indice, comme lorsqu’il déclare qu’il "est toujours positif d’être là au début pour pouvoir construire l’équipe et préparer la suite dès le départ" .Ce qui n’a pas été son cas, lui qui est arrivé cet hiver au Kehrweg. "Après ce dernier match, on s’entraînera encore une semaine.Ce sera l’occasion de parler avec la direction, de faire le bilan et de préparer la suite" explique encore le mentor des Pandas qui rappelle "que ces derniers mois ont été très stressants, et qu’il faut désormais profiter de ce match contre Ostende, à la maison.Car le club sait qu’il est sauvé et qu’il faut en profiter".

À l’occasion de cette rencontre presque amicale face aux Côtiers, Valkanis prépare quelques changements.Ceux qui ont eu moins de temps de jeu et ceux qui feront leurs adieux pourront profiter de cette ultime joute comme il se doit. "Il y aura des modifications, oui " confirme le coach. "On veut vraiment terminer la saison par un bon résultat" Avant de se mettre à table et de préparer la suivante: celle des grands changements.