ELSAUTE: François, Filali, Deville, D’Affnay, Corman, Fassin, Bomboir, Crosset, Counet, Ameur, Piparo, Williot, Tossings, Colson, Tergui, Esposito.

Absents: Dirix, Dohogne (vacances), Lefort (blessé), Di Nicola (incertain).

L’Étoile Elsautoise, ce n’est pas qu’une équipe, c’est tout un club.

En effet, l’équipe fanion joue la tête du classement au sein de l’élite provinciale et l’équipe B peut également prétendre à la montée et ce, de P3 en P2. Dans ces deux noyaux, on retrouve bon nombre de joueurs U19 mais également de plus en plus de U17. Une vraie satisfaction pour Boris Dome qui œuvre en ce sens avec les entraineurs de l’école des jeunes. "Nous ne sommes qu’à quatre points du leader, La Calamine mais il n’a jamais été question d’aller les rechercher. L’objectif avoué est la participation au tour final et nous voulons avoir notre ticket en poche le plus vite possible. Si nous parvenons à l’atteindre, il faudra souligner l’apport des jeunes produits du club tout au long de cette saison, c’est une vraie réussite. Et pour couronner le tout, la P3 est en position idéale pour se hisser à l’étage supérieur. Si nous pouvons balancer les noyaux correctement, on ne va pas se priver de jouer sur les deux tableaux" glisse le T1 Boris Dome.

Pour accéder au tour final, il faut soit remporter une tranche, soit terminer en bonne position. Et comme la seconde place du classement donne un accès direct à celui-ci, le coach des Étoilés ne veut pas la lâcher. Pour la venue de Geer, il se veut méfiant en se remémorant le match nul à l’aller. "Nous sommes en bonne position. Cette deuxième place, nous la tenons depuis un bon bout de temps et nous voulons la garder. Après avoir mis Ster à dix points, il faut croiser le fer avec Geer. C’est une équipe joueuse avec de bonnes individualités et nous présentons un profil quelque peu similaire. Je m’attends à un match disputé contre une équipe qui joue sa survie dans la série mais je veux que mes joueurs gardent à l’esprit que nos efforts pourraient être récompensés dès ce dimanche" conclut Boris Dome.