Andreas Beck va-t-il prolonger à Eupen? "J'aimerais rester, mais..."

"Je l’ai dit plusieurs fois: j’aime la région et les gens d’ici. Ma famille se sent bien ici.J’aimerais rester, mais si ce n’est pas possible, je continuerai à jouer mais ailleurs. Le coaching?Pas maintenant.J’ai montré cette saison que je pouvais amener des choses sur le terrain.On discutera avec la direction et on verra ce qu’on décide" répond Andreas Beck quand on l’interroge sur sa continuité au Kehrweg.Arrivé durant l’été 2019 à l’AS, l’ex-international allemand a toujours fait preuve d’une excellente mentalité, même quand il était dans le creux balle au pied.S’il rempile, ce sera avec un contrat fortement revu à la baisse.

"Les prochaines permettront d’en savoir plus.Il y a de nombreuses questions dans l’air à Eupen.Que ce soit au sujet d’Aspire, du club, des joueurs, des entraîneurs.Espérons avoir des réponses, et pour mon cas personnel aussi."

Très habile à l’heure de communiquer, "Andy" Beck (35 ans) maintient une forme de mystère autour de son avenir.S’il dit clairement vouloir rester, il ajoute aussi "que c’est peut-être le bon moment pour le club de prendre un tournant.Et si le coach reste, il pourra reconstruire quelque chose."

L’ex-joueur de Stuttgart et de Besiktas compte bien communier avec les supporters ce samedi.En guise d’au revoir?Peut-être.Dans tous les cas, l’homme voit les choses avec du recul et retient le positif. "Je suis venu ici pour encadrer les jeunes et partager mon expérience.Avant l’actuelle saison, on savait que les budgets étaient réduits et que de nombreux joueurs partiraient.Finalement, on aurait peut-être pu faire mieux mais on a su se sauver, ce qui était l’objectif. Et on a pris part à une demi-finale de Coupe de Belgique" résume-t-il, tout en rappelant qu’il veut profiter de l’instant présent. "Il est clair qu’on parle beaucoup du futur.Mais là, on a un match à jouer et il faut profiter de ce moment, tout en affichant une bonne mentalité car à Genk (NDLR: défaite 5-0) on n’a pas toujours eu la bonne attitude sur la pelouse!"