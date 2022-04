Cartes jaunes: Vigil Bajo, Olivier.

Buts: Olivier (1-0, 2e), Thomas (1-1, 10e), Ballet (2-1, 59e), Mulowa (3-1, 71e), Herbillon (4-1, 90e).

GEER: Kuhne, Grosdent, Fadda, Philippe M., Brassinne (63eMaterne), Olivier, Ballet (78eDrèze), Henquet (84eHerbillon), Docquier, Vigil Bajo, Mulowa (72eWarnotte).

WEYWERTZ: De Vuyst, Rauw, Heinen Mar., Gladieux (20eDederichs), Gross, Evens (59eHeinen Max.), Bungart, Thomas, Dardenne, Sow, Jacobs.

Avant la rencontre de ce jeudi soir, Geer et Weywertz ont le même nombre de points au classement et sont tous deux dans la zone rouge. Cependant, les locaux veulent faire oublier les neuf buts encaissés lors de leurs deux dernières rencontres. Ils débutent d’ailleurs sur les chapeaux de roues. Henquet centre sur la tête de Vigil Bajo qui prolonge. Olivier surgit au second poteau et pousse au fond (1-0). Malgré la domination locale, Weywertz égalise quelques minutes plus tard. Dardenne centre. Fadda repousse, mais dans les pieds de Thomas qui ne se fait pas prier pour ramener la parité au marquoir (1-1). Dardenne, bien servi par Sow, met ensuite à côté du cadre. Ce n’est qu’un feu de paille pour des visiteurs finalement peu inspirés. Geer se crée bien plus d’occasions franches, notamment via Mulowa ou Docquier qui ne parvient décidément plus à trouver le chemin du but, De Vuyst remportant leur face-à-face.

«Je ne pouvais pas jouer plus»

À la reprise, on peut s’attendre à une réaction germanophone. Il n’en est rien. Au contraire, Geer maîtrise tout de la tête et des épaules. Ainsi, après un envoi infructueux d’Olivier, Ballet voit son tir dévié par un défenseur adverse. Le ballon lobe De Vuyst et termine sa course dans le but (2-1). Ensuite, c’est au tour de Vigil Bajo de centrer vers Mulowa. De Vuyst est trop court dans sa sortie. L’attaquant geerois n’a plus qu’à pousser au fond des filets (3-1). Quant au dernier but, il est l’œuvre d’Adrien Herbillon qui récupère le cuir et l’envoie puissamment dans le but (4-1) en toute fin de rencontre.

"C’était mon premier match suite à ma déchirure. Je ne pouvais pas jouer plus. Quand on sait qu’on a dû remplacer Gladieux sur blessure et que Jacobs avait mal au genou en fin de match, cela fait beaucoup. Cependant, après trois minutes, nous avions compris que Geer avait plus envie que nous. C’est ça qui a fait la différence. À la pause, malgré le manque d’engagement, ce n’était que 1-1. Mais en seconde période, nous avons mal défendu et mal attaqué" , résume Antoine Evens.