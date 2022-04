Cartes jaunes: Dumoulin, Gonera, Bah.

Buts: Allarassem William (1-0, 28e), Scheffer (1-1, 30e), Palleschi (1-2, 58e), Scheffer (1-3, 76e)

SPRIMONT B: Peharpre, Fall, Bah, Camara, Allarassem William, A. Heysers (82e Rasquin), Daenen, D. Keysers, Jurdan (35e Chupo), Sutera (51e Ghelfi), Marion.

MELEN: Piron, Leroy, Lambrechts, Scheffer, Henke (60e Bemelmans), Gonnera (76e Dumoulin), Lonneux, Franchimont, Memeti, Haydan (65e Palleschi), Crisigiovanni.

Ce jeudi soir, Sprimont B se devait de l’emporter face à Melen afin de, enfin, enchaîner deux victoires consécutives. Les visités ont bien entamé la rencontre, et ces efforts furent concrétisés lors de l’ouverture du score d’Allarassem William peu avant la demi-heure de jeu.

"On a bien débuté la rencontre, mais en seconde période, nous sommes tombés face à une équipe qui en voulait plus que nous. Nous avons connu plusieurs erreurs de placement. Je pense que nous donnons les buts à notre adversaire. Notre défenseur central droit et notre gardien font une erreur qui nous coûte très cher" regrette Patrick Fabère, l’entraîneur de Sprimont B. "Nous avons manqué de détermination. Là où nous sommes d’habitude costauds, Melen a pris le dessus sur nous et nous avons pris l’eau défensivement."

Quelques instants après l’ouverture du score, Scheffer remet les deux équipes à égalité. En seconde période, c’est Melen qui a pris le dessus, grâce à Palleschi, puis Scheffer à nouveau. "Mon adjoint Michael Heynen a eu de très bonnes idées concernant les changements. Sprimont a eu la mainmise lors de la première période. Ensuite, nous sommes allés les chercher très haut et nos deux buts en seconde période sont issus de deux changements gagnants. Notre banc s’est montré très performant et c’est très bénéfique pour nous. Nous allons tenter de disputer le tour final, mais nous jouons match par match, et nous verrons où cela nous mène" conclut Pascal Collin.