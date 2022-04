Carton rouge: Samray (directe, 26e).

Cartons jaunes: Carvalho, Temsamani; Deniz (T1), Cassoth, Nijhof.

Buts: Hanoset sur pen (1-0, 42e), T.Turco (2-0, 89e).

BEAUFAYS: Dehecq, Carvalho, Doutreloup, Bosson, Hanoset, Fourny, Foguenne (73e Masovic), Temsamani, T.Turco, Vieira, Matafadi.

MALMUNDARIA: Hagemann, Simon (46e Oury), R.Jacob, Cassoth, Samray, Hungs, Le Bohec (78e Courtois), Q.Jacob (65e Krings), Dethier (29e Schreurs), Gollac, Nijhof.

Après un premier quart d’heure sans piment et occasion, cela s’est animé au cours des quinze minutes suivantes.

Tout d’abord avec la double occasion sur corner du Malmédien Hugo Simon dont la tête est stoppée dans un premier temps par Dehecq avant le second ballon frappé du droit et arrêté à même la ligne par Carvalho. Dans la foulée, Beaufays réclame un penalty pour une faute de main du même Simon mais celui-ci n’est pas accordé.

À la 26e, c’est le tournant du match, Turco part en profondeur à la limite du hors-jeu et Samray l’arrête. Samray n’échappe pas à la rouge directe. Coup dur pour les Malmédiens qui changent directement et font rentrer Schreurs à l’arrière droit pour tenir ce diable de Turco.

Alors que l’on s’achemine vers le repos, Matafadi se fait tacler dans le rectangle par Schreurs, Hanoset convertit, c’est 1-0 au repos. Après les oranges et avec le vent, Malmedy reprend mieux et aurait pu égaliser pour le même prix suite au dégagement de la défense belfagétaine sur Gollac, le ballon s’envole et retombe juste au-dessus de la barre transversale. Le duel Matafadi-Cassoth peut se poursuivre, le défenseur des Verts gardant l’avantage, surtout à cause de la maladresse du buteur visité. En fin de partie, Turco permettra aux siens de doubler la marque dans une frappe petit filet, Hagemann ne peut rien sur ce coup-là.

«On a tout essayé»

Après la partie, Selatine Deniz sentait que ses troupes avaient loupé le coche. "Un penalty non sifflé, deux ballons stoppés sur la ligne, on a tout essayé, surtout qu’ils n’ont pratiqué que par des longs ballons. Les péchés de jeunesse se sont payés cash. Coup de chapeau malgré tout à mes joueurs qui ont presté plus d’une heure à 10 et avec encore deux attaquants. Il aurait fallu marquer les premiers. On n’avait rien à perdre face à une équipe nerveuse", dixit le T1 des Dragons qui "souhaite que ses troupes relèvent la tête dès dimanche"

De son côté, Patrick Courtois, le T1 local, reconnaissait que "cela avait bien tourné pour eux malgré des risques pris inutilement et le fait qu’ils aient dû subir au second acte, le vent ayant en plus compliqué les transmissions."