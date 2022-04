Cartes jaunes: Roche, Delchambre, Mentese, Yousfi, Petit.

Buts: Barry (1-0, 8e), Ben Sellam (2-0, 35e).

RECHAIN: Perazzelli, Machiroux, Roche, Delchambre, Marlet, Gerits, Biduaya, Ben Sellam (89eXhonneux), Ernst, Binet.

PONTISSE: Montulet, Mentese, Nechat, Diouf, Vanheukelom, Petit (46eBerber), Tibrea, Penga (46eDongo), Alonso (46eBonanno), Yousfi (46eBarry), Bruzzese.

Et si Rechain se maintenait finalement en P1? De l’ordre de la science-fiction voici encore quinze jours, le scénario n’est pas à jeter à la corbeille. Même s’il faudrait aux Rouge et Bleu réussir enchaîner les bons résultats et espérer que la concurrence n’en fasse pas de même, le six sur six signé à Faimes (3-4) puis ce jeudi contre Pontisse (2-1) entretient l’espoir. "Ça va être compliqué mais tant que c’est possible, on y croit. Il faudra gagner dimanche, à Weywertz" , sourit le T1 Lloyd Vanaubel.

Si le score est étriqué, la rencontre n’a jamais réellement semblé pouvoir tourner à l’envers pour les Rechaintois. Mis sur orbite par une belle frappe au rectangle d’Alpha Barry dès la 8e, ils auraient pu faire s’emballer le marquoir avant le repos – sans pour autant être très brillants. Suite à une action confuse, Binet est le premier à avoir le 2-0 au bout du pied, mais le portier visiteur dévie. Mehdi Ben Sellam tente ensuite un tir, dévié en corner. Sur un centre de Juan Gerits, Ady Biduaya, pas très marqué, manque sa reprise de la tête. Seul fait d’arme des Herstaliens: une incursion de Radwane Yousfi, stoppée par Damiano Perazzelli.

Le break arrive finalement à la 34e, des pieds de Ben Sellam, en deux temps, après un shoot de Nicolas Marlet.

En deuxième période, les ouailles de Lloyd Vanaubel ont été moins efficaces dans leurs élans offensifs.Il y a toutefois encore eu la place pour scorer. Par un coup franc de Kevin Ernst, de peu au-dessus. Par le même homme quelques minutes plus tard, sans l’intervention de Brian Montulet. Ensuite, Marlet réessaye, Ben Sellam également (de la tête), mais Montulet fait le travail. Ultime possibilité locale: un contre mené par Binet, qui glisse à un Ben Sellam quelque peu émoussé, pas assez rapide de ses jambes pour s’emparer du cuir.

À la 93eminute, Domenico Bruzzese réduit la marque, mais ne relance pas le suspense: l’arbitre siffle dans la foulée.

"Je suis soulagé. En première mi-temps, c’était bien. Deux victoires de suite, ça ne nous était jamais arrivé" , conclut Lloyd Vanaubel.