Buts: W. Steils (0-1 et 0-2, 6e et 12e), M. Bollen (0-3, 15e), L. Weinberg (0-4, 25e), M. Bollen (0-5, 40e), C. Vronen (0-6, 55e), H. Lambertz (0-7, 75e), C. Vronen (0-8, 76e), L. Laberger (0-9, 80e), C. Vronen (0-10, 85e), M. Bolmain (0-11, 87e).

Fortement déforcé, Faymonville B a dû faire à cinq jeunes de moins de 17 ans pour affronter Eupen. "Je n’avais pas le choix, autrement je devais déclarer forfait", regrette Frédéric Mathar. Le coach des Faymonvillois se demandait commente il allait motiver ses joueurs pour les derniers matchs. "Ils étaient abattus même si je ne peux rien leur reprocher." En face, Andy Malmendier avait le triomphe modeste et tenait surtout à saluer me fair-play des adversaires. "Malgré le score, ils n’ont jamais commis de fautes méchantes de frustrations comme cela arrive souvent dans ces cas. D’ailleurs, aucune carte n’a été distribuée par l’excellent Monsieur Schleck. De notre côté, on est restés concentrés jusqu’au bout."

Chevron 0 – Malmundaria B 2

Buts: J. Masset (0-1 et 0-2, 50e et 84e).

Les Malmediens ont surpris les leaders grâce à deux buts de Masset. Le joueur de la P1, qui revient de blessure et prend du temps de jeu avec la P4, a fait mal à Chevron. "Il a concrétisé le match des autres, souligne le T1 Nicolas Léonard, qui tient à jouer un rôle d’arbitre dans ce championnat. On va rencontrer les 3 premiers et on va essayer de jouer avec autant de motivation à chaque fois."

Dimanche, ce sera au tour de Bellevaux. Le coach de Chevron, Ludovic Lejeune était déçu de cette défaite. "On voit bien que c’est un joueur qui n’a rien à faire en P4 mais ça fait partie du jeu. On n’a pas joué à notre niveau."

Oudler 6 – Stavelot B 1

Buts: F. Pint (1-0, 30e), M. Mutch (2-0 et 3-0, 43e et 49e), L. Sorbi (3-1, 60e), N. Pesch (4-1, 65e), T. Greven (5-1, 70e), M. Mutsch (6-1, 80e).

Oudler s’est enfin montré réaliste. "J’ai demandé à mes attaquants de prendre du plaisir même si cela n’a pas été facile contre le vent, explique Éric Heuse. Ils ont enfin concrétisé les occasions et nous permettent de continuer la lutte pour le tour final." L’entraineur stavelotain, de son côté regrette les buts encaissés aux mauvais moments.

"On encaisse le 2-1 juste avant la pause et le 3-1 juste après. Dans ces conditions, cela devient difficile, surtout quand en face il y a une belle équipe d’Oudler."

Bellevaux 3 – Bullange 1

Buts: M. Mollers (0-1, 20e), M. Monville sur pen (1-1, 50e), B. Hugo (2-1, 60e), T. Pierre (3-1, 70e).

Belle victoire et superbe opération de Bellevaux qui prend la tête du championnat.

"On continue notre petit bonhomme de chemin, mais ça a été très compliqué avec le vent, analyse le coach de Bellevaux, Raphaël Solheid, qui regrettait la "nervosité dont a fait preuve Bullange." Son compère n’est pas d’accord.

"Bellevaux a aussi quelques fautes méchantes mais ce n’est pas ça qui a fait le match. L’arbitre a aussi pris quelques décisions bizarres notamment sur le penalty qu’il leur accorde."

Sart B 3 – Honsfeld B 1

Buts: J. Evrard (1-0, 1re), C. Reinerts (1-1, 3e), R. Stolsem (2-1, 30e), L. Pirnay (3-1, 80e).

"On a assisté à un match très compliqué, Honsfeld nous a posé pas mal de soucis, avec un pressing haut, reconnaît le coach sartois, Éric Van Renterghem. La météo a compliqué le match, on n’a pas vu un beau match de foot, mais l’important était de gagner car pour aller au tour final, il faut gagner ce genre de matchs."

Raymond Heiners, lui, estime que son équipe a fait mieux que défendre.

"On a dominé en 2e mi-temps mais on a encaissé le 3-1 en contre."