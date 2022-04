Buts à Cornesse B: Demal (1-0, 5e), Ropet (2-0, 11e), Demal (3-0, 15e)

Pourtant opposé à un gros morceau, Cornesse B menait 3-0 après un quart d’heure. "Nous avons profité du vent pour les enfoncer et prendre de l’avance" , explique le coach cornésien Raphaël Van Acker. Ses hommes parvenaient à tenir jusqu’à la pause mais se retrouvaient logiquement plus en difficulté en seconde période. "On encaisse le 3-2 à deux minutes de la fin du temps additionnel et le 3-3 sur penalty après presque 10 minutes d’arrêts de jeu" , peste Van Acker. "Sachant que l’arbitre désigné n’est pas venu et que c’est quelqu’un de Saive qui arbitrait… Ça ne reste qu’un match de P4 mais c’est dommage. Nous aurions vraiment mérité de gagner."

Ent. Pepine B 2 – EJ Fléron B 8

Buts à l’Entente Pepine B: csc (1-2, 30e), Ma. Gillet (2-2, 36e)

Rapidement mené 0-2, les Pepins de Mathieu Klassen parvenaient à revenir au score peu après la demi-heure de jeu avant d’encaisser deux nouveaux buts avant la pause. "Je suis malgré tout content de cette mi-temps" , indique le technicien. "On a été très présents et on a fait le jeu."

La seconde partie du match aura pourtant tourné au vinaigre pour son équipe puisque l’Entente encaissait quatre autres buts et s’inclinait donc 2-8. "On s’est relâchés et on l’a payé cash."