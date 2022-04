Buts: Grégoire sur pen. (0-1, 63e), Thomas (1-1, 70e), Cordonnier (1-2, 81e)

"N ous avons fait un match courageux mais sans être récompensés de nos efforts , regrettait Jean-Claude Sonnet, le mentor du Turkania. Nous aurions dû recevoir un penalty en première mi-temps et Vandesande a eu la balle du 2-2 au bout du pied en fin de match."

"Cela n’a pas été facile face à une équipe qui a joué le coup à fond , notait Greg Rondeux, le coach des leaders. C’est comme ça que doit être le foot."

Rechain B 0 – RCS Verviers B 3

Buts: Chikh (0-1, 30e, 0-2, 58eet 0-3, 70e)

"Il n’y a rien à dire, ils ont été meilleurs que nous et voulaient plus la victoire" , avouait Marc Ansion, l’entraîneur de Rechain B.

"On décroche enfin cette victoire qui nous permet d’encore espérer nous maintenir , lançait Patrick Klinkenberg, le T1 verviétois. Nous avons réalisé un match complet."

Andrimont 2 – Spa 0

Buts: T. Stancher (1-0, 20e), Bousetta (2-0, 75e)

"Andrimont mérite la victoire pour sa possession mais nous avons touché trois fois les montants", reconnaissait Didier Delhez, le coach spadois.

"On a quand même loupé pas mal d’occasions, notre victoire est méritée" , ajoutait Manu Ruiz Marin, le tacticien andrimontois.

Jalhay 3 – Butgenbach 1

Buts: Franssen (1-0, 29e et 2-0, 75e), Y. Jost sur pen. (2-1, 88e), Schrayen (3-1, 90e+3)

"On a profité du vent en 1re mi-temps puis on a très bien tenu après la pause en jouant très bas" , analysait Raphaël Sutera, le T1 jalhaytois.

"Le vent n’est pas une excuse, nous n’étions pas à la hauteur, lâchait Steve Paquay, le coach de Butgenbach. Je suis très déçu de ce qu’a montré mon équipe."

Elsenborn 1 – Xhoffraix 1

Buts: Blaise (0-1, 15e), Tim Kistemann (1-1, 61e)

"Dans notre situation, chaque point est bon à prendre", positivait Michaël Weynand, l’entraîneur d’Elsenborn.

"On menait logiquement à la pause, racontait Sylvain Henrard, le T1 xhoffurlain. Elsenborn a poussé à la reprise et n’a pas volé l’égalisation mais on a eu les occasions pour gagner en fin de match."

Lontzen 1 – Ent. Pepine 2

Buts: Moreau (0-1, 4e), Ju. Diefels (0-2, 30e), Heuse csc (1-2, 43e)

"Nous avons fait la différence en 1re période avec l’appui du vent, avouait Anthony Horenbach, le coach pepin. Nous avons ensuite attendu l’adversaire, on a un peu jouer “à la Lontzen”. Un nul aurait été plus logique mais c’est une belle victoire."

Saint-Vith 4 – Lambermont 0

Buts: Nito (1-0, 6e), Rogister (2-0, 64 et 3-0, 78e), Nito (4-0, 90e)

"Ils nous étaient un peu supérieurs mais pas spécialement plus dangereux avant la mi-temps, expliquait Jonathan De Bruyne, le coach lambermontois. Après le 2-0, Saint-Vith a pu gérer."

"On devait déjà mener 3-0 à la pause, tempérait Thierry Polis de mentor de Saint-Vith. On a fait le boulot ce jeudi soir."

Goé 2 – Cornesse 1

Buts: Lejeune (0-1, 49), Blanchy (1-1, 64e), Janssen (2-1, 82e)

Exclusion à Goé: Demeure (29e, directe)

Bien que réduits à 10 assez tôt dans la partie, les Goétois font la différence avec le vent après la pause et s’imposent sur un tir du milieu du terrain de Janssen.

"On a poussé en 1re mi-temps mais on rate trop d’occasions, explique Jonathan Félix, le coach de Cornesse. Ensuite ils marquent sur un coup-franc lointain et un tir encore plus lointain, avec l’aide du vent."