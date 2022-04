Buts: Plom (0-1, 47e), Corman (0-2, 52e), Plom (0-3, 60e), Rox (0-4, 76e)

En déplacement sur le terrain de la lanterne rouge Haccourt, Welkenraedt n’a pas trébuché malgré une première mi-temps délicate. "Nous avions le vent dans le dos, ce qui nous a rendu le match compliqué" , explique le mentor bleu et noir Greg Degotte. "Sur une surface compliquée, c’était encore plus dur de maîtriser le ballon. Avec le vent contre nous en seconde période, ça a été plus simple."

Très vite, Plom ouvrait en effet la marque et débloquait la situation. "Là, ça s’est enchaîné" , poursuit le technicien. "Tant qu’il tenait le zéro, Haccourt pouvait espérer mais une fois qu’ils ont encaissé, c’était terminé. Ils n’avaient tout simplement pas la capacité de revenir dans le match." Welkenraedt a donc évité le piège qui lui était tendu et reste bien placé dans une course au tour final qui nous tiendra probablement en haleine jusqu’à l’ultime journée, tant cette P3C est serrée cette saison.

Bressoux 1 – Baelen 1

Buts: Ben Abdeslam (1-0, 27e), Kirch (1-1, 42e)

Victorieux dimanche dernier face à Vivegnis, Baelen aurait pu remettre le couvert ce jeudi soir sur la pelouse de Bressoux. "Nous l’aurions amplement mérité" , pointe le coach baelenois Christophe Sangiovanni. "Ce résultat est flatteur pour Bressoux, de l’aveu même de notre adversaire. Sans être trop critique sur l’arbitrage, il y a eu plusieurs situations litigieuses en notre défaveur qui nous ont sans doute coûté la victoire. Ceci dit, on va prendre les choses du bon côté et se dire que ça fait quatre points sur six, ce qui est très positif dans notre situation. On va essayer de prendre tout ce qu’on peut prendre d’ici la fin de saison et on verra ce que ça donne."

Si ce point éloigne encore un peu plus Baelen de la relégation directe, il lui permet surtout d’espérer rattraper Warsage B lors des dernières journées de cette saison, ce qui lui permettrait d’éviter un éventuel barrage pour la descente.