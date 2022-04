Buts: Tamma (1-0, 38e), Lange (2-0, 73e), B. Thomsin (3-0, 78e).

Carte rouge à Aubel B: L. Dejalle (73e 2 c. j.).

"N otre victoire est méritée dans l’ensemble" , note le T1 minerois Gino Piol pendant que son confrère aubelois David Malta déclarait: "On leur offre les trois buts. Le score est pour moi un peu forcé."

RCS Verviers 0 – Tilff 11

Buts: Hernandez (0-1, 7e), Depouhon (0-2, 20e, 0-3, 44e), El Farsi (0-4, 49e), Depouhon (0-5, 54e), Hernandez (0-6, 67e), El Farsi (0-7, 72e), Ya. Ziani (0-8, 79e), Yo. Ziani (0-9, 82e), Ya. Ziani (0-10, 88e), Hernandez (0-11, 89e).

Les Verviétois n’ont pas fait le poids face au leader tilffois d’Étienne Delangre. Déjà menés 0-3 à la pause, les Béliers se sont effondrés en seconde armure.

Olne 0 – Oupeye 0

"Oupeye est venu pour repartir avec un point et il y est arrivé. Le vent et les conditions climatiques ont été déterminants dans cette rencontre" , analyse le mentor olnois Boris Lambert.

MCS Liège 2 – FC 3 Frontières 3

Buts: Sangiovanni (0-1, 8e), Salimou (0-2, 15e) NC (1-2, 17e), NC (2-2, 27e), Sangiovanni (2-3, 42e).

Carte rouge au FC 3 Frontières: Schyns (89e, 2 c. j.).

"Nous avons encore une fois réussi à marquer les premiers dans ce match. Le score final était atteint à la pause et nous avons dû offrir une superbe gestion pour garder cette victoire" , souligne le T2 frontalier John Gatez.

Hombourg 3 – Vaux Chaudfontaine 1

Buts: Baltus sur pen (1-0, 10e), Lemoine (1-1, 38e), Kever (2-1, 83e), Bauwens (3-1, 86e).

"On s’est fait peur dans des conditions très difficiles. Jouer avec ce vent n’était vraiment pas simple. Même à égalité à la pause, nous avons jeté toutes nos forces pour émerger à la fin de la rencontre" , souffle le gardien-entraîneur hombourgeois Xavier Stassen.

Blegny 3 – Warsage 2

Buts: Crasset sur pen (0-1, 5e), Delhalle (1-1, 11e), Balbourg (2-1, 23e), Levaux sur pen (3-1, 74e), De Iuliis (3-2, 77e).

"On peut dire que le titre s’est envolé aujourd’hui. Incapable de gagner un duel. On se demandait qui des deux voulait devait se sauver et qui se battait pour être champion" , peste le coach warsagien Michel Remacle.