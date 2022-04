RBC AUBEL: Grooteclaes 6, Gorlé 19, Gerarts 14, Perin 16, Bousmanne 12, Lambot 2, Liégeois G. 6, Liégeois B. 0.

"Malgré la défaite, nous avons disputé un bon match qui s’est finalement joué dans les détails" , explique Claude Ernotte, le coach aubelois, qui recevait le leader Neufchâteau mercredi soir. Comme à son habitude, c’est sur la défense qu’il avait mis l’accent. "En première mi-temps, on est dans le bon si ce n’est qu’on encaisse trop sur des transitions offensives de l’adversaire."

Les deux équipes se quittaient dos à dos au repos (41-41). En soignant son repli, Aubel n’encaissait plus que 13 unités dans le troisième acte.

"On manque par la suite de réussite au shoot – ce qui permet à Neufchâteau de bétonner sa raquette – et de rotations. Benjamin Liégeois est resté sur le banc suite à des douleurs aux ischios dans le premier acte et j’ai dû me passer longtemps de Bousmanne victime d’une quatrième faute, une technique totalement injustifiée, au début du quatrième acte. Trop pour ce type de rencontre mais c’est très encourageant pour l’avenir car les joueurs ont répondu présent dans ce top match."