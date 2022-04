Cartes jaunes: Remacle, Aritz

Buts: Remacle (0-1, 65e), Pizzicato (CSC 0-2, 81e), Lufuankenda (0-3, 88e)

JEHAY: Fauchet, Pizzinato, Thiry, Mazzara, Vanhove (46e Leroux), Streel (78e Detine), Volont, Dols (62e Thirion), Mazzara, Pacolet, Boujjia

LA CALAMINE: Joiris, Yildiz, Krhlanko (58e Hubert – 87e Saviello), Seewald, Gerrekens, Volont, Bultot, Islamovic (90e Digregorio), Legenvre (70e Lufuankenda), Aritz, Remacle

Ce qu’on peut dire, c’est que sur le papier, Jehay partait grand perdant de cette rencontre et bon nombre de supporters auraient pu miser sur un score lourd face à la Calamine. Pourtant, sur le terrain, c’est une tout autre dynamique qui a eu lieu à Jehay hier soir.

Dans les premières minutes de la rencontre, La Calamine essaie de poser son jeu et se trouve majoritairement dans le camp jehaytois. Mais rapidement, les Jehaytois vont remonter le bloc défensif et c’est une guerre de positionnement qui a lieu, la majorité du jeu se trouvant au centre du terrain. Si le match est très partagé, très peu d’occasions sont à dénombrer. Jusqu’à ce qu’Ugo Dols, bien isolé sur son flanc gauche, file en contre-attaque et lance Tom Pacolet en profondeur qui a, au bout du pied, le premier goal jehaytois au bout du pied. Malheureusement pour l’équipe à domicile, le portier de la Calamine dévie le ballon.

A la rentrée des vestiaires, La Calamine continue de gérer son match mais joue plus haut et exerce une pression constante sur la défense jehaytoise. A la 65ème minute, Seewald, qui s’est retrouvé seul dans le rectangle fait une passe à Remacle qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond du filet. A partir de ce moment-là, Jehay s’écroule tout doucement, jusqu’à marquer un goal contre son camp, par Pizzinato. Les hommes de Philippe Gustin essaient de rester un maximum groupé et de respecter les consignes du coach pour limiter les dégâts. Lufuankenda, qui venait de rentrer au jeu, inscrit cependant le 3ème et dernier goal de La Calamine, qui conserve son avance en tête du classement.

"Les matchs en milieu de semaine sont pièges. En face, Jehay a montré qu’il n’était pas mort.Notre adversaire s’est très bien battu" , commente l’entraîneur du leader, Alexandre Digregorio.