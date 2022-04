Cartes rouges à Heusy: Burguet (47, 2 cj), Micco (83, 2 cj)

Buts: Chandelle (0-1, 20), Diallo (0-2, 30), Aksu (1-2, 89)

Heusy s’est déplacé à treize et a terminé à neuf, mais ramène trois points de son déplacement à La Calamine B. "Grâce à une belle prestation collective , estime le T1 Dionisio. Il était temps de prendre des points."

Dans le camp calaminois, Michel Damoiseau ne cherchait pas d’excuses. "On n’a rien à revendiquer sur ce match. Notre première mi-temps a été très mauvaise. De leur côté, ils ont deux occasions et marquent deux fois." Ajoutons que La Calamine a manqué un penalty à la 85e.

Herve 0 – Hautes-Fagnes 1

Carte rouge à Herve: Douhard (35, 2 cj)

But: Hurdebise (0-1, 80)

Victoire importante pour les Hautes-Fagnes qui dépassent Walhorn et La Calamine B. "Après une latte et un poteau, on a cru qu’on ne marquerait jamais , disait le capitaine de la RAHF Damien Zanzen. Finalement cette victoire nous fait un bien fou."

Dans le camp d’en face, Ben Joly était déçu de la prestation de ses gars. "C’est totalement mérité pour les Hautes-Fagnes qui sont un peu notre bête noire. Et nous avons livré une mauvaise performance."

Waimes 3 – Walhorn 0

Buts: Magain (1-0, 53), Van Swieten (2-0, 65), Magain (3-0, 88)

Walhorn n’a pas pu profiter du vent en première période, bien les Waimerais en seconde. "Le vent était vraiment violent, notre but était de rentrer avec un score de 0-0 à la pause , expliquait le mentor local Vincent Lejeune.

Nous avons ensuite pu en profiter en seconde tout en comptant sur une prestation trois étoiles du gardien habituel de notre réserve, Lionel Rondeux."

Emmels 0 – Franchimont 1

But: Bielen (0-1, 12)

Les Franchimontois ont pu compter sur un but rapide de Renaud Bielen pour revenir avec les trois points. "Mais ce n’est pas forcément mérité , disait le buteur. On n’a pas eu de grosses occasions en première mi-temps, mais on a la chance de marquer. En deuxième, alors qu’on jouait contre le vent, il y avait en permanence 21 joueurs dans notre camp. Emmels aurait mérité d’égaliser, mais c’est le sport."

Stavelot 1 – Amblève 1

Buts: Keller (0-1, 30), Giet (1-1, 65)

"Cela reste un bon point malgré tout, il y a eu des occasions des deux côtés, la pièce aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre , estimait Julien Godard, le T1 de Stavelot. J’ai malgré tout l’impression qu’on a un peu plus dominé qu’eux."

Robin Demarteau, le coach amelois, regrettait la gestion très moyenne de la première période.

"Nous n’avons pas su nous mettre à l’abri alors que nous avions le vent avec nous. Avec un avantage d’un but, on savait qu’on s’exposait à un retour de Stavelot. Finalement la mauvaise gestion de la première mi-temps conditionne notre deuxième. Je n’ai pas vraiment retrouvé la concentration et l’abnégation pour passer au-dessus de cette équipe. On a un peu manqué d’ambition."

Rocherath 0 – Battice 4

Buts: S. Farssi (0-1, 35), Maréchal (0-2, 55), Hougrand (0-3, 65), Maréchal (0-4, 77).

Joli succès pour les Batticiens qui signent un encourageant 9/12. "0-4 chez le quatrième, c’est encourageant , notait Benjamin Maréchal, auteur d’un doublé dans les rangs batticiens.

On ne peut pas dire que c’était un hold-up. Dans la manière et dans l’organisation, c’est encourageant."