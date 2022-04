Carte rouge : Damsin (2ejaune, 60e).

Cartes jaunes :/

Buts : Ledure (1-0 7e), Ledure (2-0 11e).

FIZE : Firquet, M.Renson (50eMignon), Ledure, Rovny (66eWagemans), Gallina (56eGrommen), Babitz, Eyckmans, Reuter, Damsin, Licour, B.Renson.

AUBEL : Monte, Roex (65eWangermez), Willem, Van Hoof, Binot, Hansen, Boulton, Campo (55eSmits), Remacle, Ernst, Spits.

On joue depuis 7 minutes quand François Ledure, dont Fize attendait plus ces derniers temps en l’absence de quelques cadres, répond présent: son coup franc, botté du pied gauche, bien sûr, traverse toute la défense d’Aubel.Le ballon finit tranquillement sa course au fond des filets.La frappe est superbe mais l’apathie aubeloise pose question.

Rebelote quatre petites minutes plus tard: le même Ledure a le même coup franc au même endroit.Il frappe de la même façon et, hop, c’est but, cette fois en pleine lucarne (2-0). " Avant, je n’osais pas trop frapper, mais, là, oui, depuis une semaine, je tente.C’est vrai que ce fut décisif, mais toute l’équipe a fait une grosse partie en étant super solidaire. " confiait le buteur du jour.

Vous l’aurez compris: le 2-0 à la pause est on ne peut plus logique et mérité.

La seconde période est davantage pour les Aubelois, du moins dans la possession du ballon.Mais les occasions font défaut pour permettre aux visiteurs de revenir dans le coup.Il y a bien cette tête de Binot, mais elle passe largement au-dessus du cadre.Les choses vont se compliquer, c’est sûr, pour Fize, se dit-on quand Damsin est exclu pour une seconde jaune à quelque 30 minutes du terme.Et de fait, Aubel pousse un peu plus. Mais c’est une fois encore très stérile alors que Fize aurait pu, avec un peu de réussite, fixer les chiffres à 3-0 sur une frappe loupée de Grommen. Rien ne change plus: Fize l’emporte logiquement et se relance totalement dans la course au tour final.

De son côté, Aubel met fin à sa quinzaine de rencontres sans défaite.Mais les Verts de Tony Niro restent toutefois sur la 3emarche du podium en P1.

"Ce jeudi face à Fize, on ne mérite pas mieux, disait le mentor aubelois. On n’était pas dedans, c’est comme ça.Mais on est sauvé, et c’est le plus important… Bravo à Fize! "