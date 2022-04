Buts: Fassin (1-0, 27e), Deville (2-0, 43e).

ELSAUTE: François, Colson, Williot, Counet, D’Affnay, N. Tossings, Di Nicola, Fassin, Deville, Filali, Crosset.

STER: Crespin, Boreio (64e Michel), Chandelle, Restiglian, Simon, Gilis, Raskin, Vicqueray, Karatas (71e Cornet), Calisgan, Van Melsen.

Avec des conditions climatiques dantesques, les deux formations peinent à rentrer dans le match. Les dix premières minutes sont compliquées pour les vingt-deux acteurs mais c’est Elsaute qui prend la possession du ballon. Leur première situation dangereuse va faire mouche. Tossings décale un coup-franc plein axe pour Fassin qui arme sa frappe. Celle-ci est déviée et Crespin est pris à contre-pied par son propre défenseur à la 27e (1-0). Cinq minutes plus tard, Filali devance une sortie de Crespin qui s’interpose et repousse dans les pieds de Crosset mais son tir file au-dessus du but. Le seul fait d’arme des Sterlains survient à la 43e quand Restiglian se joue de deux défenseurs étoilés dans leur rectangle pour décocher une frappe que François sort admirablement. Elsaute récupère le ballon et va enfoncer le clou et doubler la mise grâce à Deville qui fixe le portier visiteur sur un beau service de Crosset pour faire 2-0.

On ne le saura que quarante-cinq minutes plus tard, mais à la mi-temps, la messe est déjà dite. "On a été invisible en première mi-temps. Et malgré cela, le tournant du match a lieu sur notre unique occasion. À la place d’égaliser, nos adversaires nous surprennent sur le contre et nous mettent au tapis. Notre première période était indigne de notre classement. Heureusement, après avoir remis les pendules à l’heure pendant la pause, mes gars ont proposé une réaction en seconde période mais n’ont malheureusement pas su revenir au score" commente Vincent Heins, le T1 de Ster.

Côté elsautois, Boris Dome félicite ses joueurs d’avoir capitalisé ces trois nouveaux points qui les propulsent encore un peu plus près du tour final. "J’avais dit qu’en prenant quatre points sur six lors de nos deux prochaines rencontres, on aurait de grandes chances de faire partie des équipes qualifiées pour le tour final. En voilà déjà trois, c’est une bonne chose. Par belle ou par laide, il fallait qu’on vienne à bout de Ster. Mes gars ont fait le boulot mais on ne doit pas se relâcher maintenant" conclut-il.

À noter que Gaëtan Joao (Stade Disonais) s’est engagé avec Ster-Francorchamps pour la saison prochaine.