Ce jeudi soir en P4 : La SRU Verviers peut reprendre la tête, Chevron reçoit Mamundaria B

En provinciale 4G , ce 7 avril marquera peut-être le retour de la SRU Verviers en tête du championnat. L’actuel leader, Bolland, ne joue en effet pas… et ne compte que deux points de plus (ainsi que trois parties supplémentaires disputées). Pour cela, il faudra se défaire de Trois-Frontières B, 11e. En déplacement à Battice B (9e), Welkenraedt B (4e) peut, de son côté, se rapprocher de Franchimont B (au repos), voire Charneux, qui n’est qu’à six unités avec également trois joutes d’avance sur les Welkenraedtois.