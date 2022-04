Warsage vers le tour final (P2B), Waimes joue gros (P2C), jeudi soir

En provinciale 2B , le RSC Verviers pourrait donner un bon coup de main à Warsage (2e) et Hombourg (3e), en cas de bon résultat face au leader, Tilff. Les Hombourgeois jouent Vaux-Chaudfontaine (15e), tandis que la bande à Michel Remacle dispute un derby à Blegny (12e)… et peuvent empocher la 2e tranche en cas de succès conjugué à une défaite tilffoise. Notons un autre duel de voisin, entre Minerois (4e) et Aubel B (10e).