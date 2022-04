Buts: Buts: D. Preis (1-0, 2-0 et 3-0, 10, 15e et 25e), R. Souren (4-0, 43e), F. Bevronne (4-1, 50e), R. Souren (5-1 6-1 et 7-1, 60e, 65e et 80e), D. Preis (8-1, 88e).

Jalhay B se déplaçait à Lontzen dans le but de s’éloigner un peu plus de la lanterne rouge. Avec un seul point d’avance sur le dernier (Faymonville B), l’équipe de François Mister veut éviter à tout prix cette place peu enviable. Mais à Lontzen, ça a mal commencé. "On a pris le match à la rigolade , regrette le coach visiteur. On n’y était pas mentalement ni physiquement. On en prend trois rapidement. Et s’il y a eu un petit mieux en début de deuxième mi-temps, on est vite retombés dans nos travers."

Ster-Francorchamps B 1 – Amblève B 2

Buts: S. Lambertz (0-1, 30e), M. Lemaire (0-2, 75e), S. Michel (1-2, 85ee).

En lutte pour le tour final, Ster-Francorchamps n’avait pas le droit à l’erreur face à une équipe d’Amblève B qui joue sans pression et qui n’a plus rien à attendre de cette fin de championnat. Et, contre toute attente, Amblève a remporté la mise en étant beaucoup plus réaliste. "Ils ont trois contres et en mettent deux , regrette Maxime Brant. On a poussé en deuxième mi-temps et on aurait mérité un point mais c’est comme ça. On ira à Eupen avec l’envie de récupérer les points perdus ce mercredi soir." L’entraîneur de l’Amblève B, Werner Zeimers, est content de ses troupes qui "se sont battues. Ils ont eu la possession mais on était bien en place, on gagnait les duels et on mérite les trois points."