Buts: Flagothier (1-0, 2e), Balhan (2-0e, 44e), Dothee (3-0 et 4-0, 60e et 80e)

Sart a rempli sa mission en venant facilement à bout de Honsfeld.

"On réalise une très belle opération car on laisse le troisième à quatre points , sourit le mentor de Sart, Fortune Modafferi. Le fait de marquer vite nous a facilité la tâche même si on a eu une petite période de flottement juste après le premier but. Mais mon gardien n’a pas eu un seul arrêt durant tout le match. Maintenant, on va essayer de rester en contact avec Eupen le plus longtemps possible, cela va être une belle fin de championnat."

Le coach visiteur, Rudy Siebenbour, regrettait d’avoir pris le deuxième but juste avant la pause. "Puis, on a perdu le fil du match après le repos et on peut même se montrer content de n’avoir pas pris plus de buts."

FC Eupen 1 – Recht 0

But: Krafft sur pen. (1-0, 43e).

Le leader eupenois n‘avait pas le droit à l’erreur face à un concurrent direct. Et les hommes de Patrick Kriescher ont rempli leur contrat en venant à bout de Recht sur un score arsenal.

"On a assisté à une première mi-temps très tactique avec un match qui a commencé très vite , analyse le coach eupenois, Patrick Kriescher. On avait la maîtrise mais pas beaucoup d’occasions. Après le repos, on a pris le match en mains, on marque sur penalty et on touche la latte. Avec cette victoire, on fait un petit trou mais il reste encore beaucoup de matchs. Beaucoup de choses peuvent encore se passer."

De l’autre côté, Jérôme Stark était furieux sur l’arbitrage. "L’équipe a fait un super match mais toutes les décisions sont contre nous. L’arbitre siffle un penalty pour Eupen pour une faute de main alors qu’il ignore la même faute pour nous. On subit une troisième défaite d’affilée mais très fier de la réaction du groupe."