Le RCS Verviers mise sur son projet «Béliers 2025» pour améliorer son avenir (vidéo)

Fin de carrière de Mémé Tchité

En pleine reconstruction, le RCS Verviers met les bouchées doubles pour la saison prochaine. D’abord au niveau de l’équipe première, déjà reprise en mains par Toni Castagna et dont plusieurs arrivées (en plus de neuf reconductions) ont déjà été actées: Dorian Pirotte (Blegny), Mehdi Ben Sellam et Hicham Deraoui (Rechain), Julien André (retour), Sekou Lamah (Waremme), Mattia Cagnoni (Braives) ainsi qu’Anthony Piccoli et William Diederen (Saive) même si un point d’interrogation subsiste pour ces deux derniers. Dans l’autre sens, signalons la future fin de carrière de Mémé Tchité, dont le parcours s’arrêtera fin de saison avec le RCS Verviers. Quant à l’équipe B, qu’elle évolue en P3 ou descende en P4, elle sera coachée par Gabriel De Luca la saison prochaine.

«Un projet sportif et social»

Ensuite, au niveau de sa formation des jeunes, dont le projet est porté par son directeur Patrick Klinkenberg arrivé au club voici maintenant un an. "Nous mettons en place un projet sportif et social, dans la durée, misant sur la confiance, la cohérence, la différence et l’ouverture aux autres.L’objectif est de retrouver une place en rapport avec Verviers dans la région ", explique-t-il. Pour cela, le travail portera principalement sur trois axes. "Le premier repose sur les valeurs humaines, comme le respect, l’entraide, etc.Le deuxième sur la formation, car l’objectif sera d’amener 70% de jeunes de notre académie vers l’équipe première. Et le troisième concerne la cohérence des apprentissages allant des plus petits jusqu’aux adultes" , détaille Patrick Klinkenberg. Pour mener à bien ce projet, le RCS Verviers s’entoure de "personnes de confiance" , telles que Gabriel De Luca (futur coach de l’équipe B), Julien Houben (futur licencié en éducation physique qui apportera aussi son expérience) mais aussi Vito Dell’Aquila, qui a fait les beaux jours de Melen, La Calamine ou encore du FC Liège voici plus d’une dizaine d’années et effectue son retour dans le football régional.

Enfin, notons que le RCS Verviers subira des travaux sur le site du Panorama dès août prochain. Un nouveau bâtiment (comprenant huit vestiaires) sera construit entre les deux terrains. "Un nouvel outil indispensable pour l’école des jeunes" , précise Raphaël Boccardo.