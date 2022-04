En P1 ce jeudi soir : choc Elsaute - Ster-Francorchamps, Aubel vers la 2e tranche ?

Dans le groupe aubelois, plus personne ne passe sous silence le nouvel objectif fixé: atteindre le tour final de P1. Actuellement, les Vert et Blanc (3es) ont d’ailleurs leur sort entre leurs mains à ce niveau. Ils sont en effet en tête de la deuxième tranche après huit matchs sur dix. Le premier des deux encore à jouer, ce sera ce 7 avril, à 18h30, sur le terrain de Fize (5e au général), qui n’est pointé qu’à deux unités dans cette fameuse seconde tranche. Pour Aubel, la situation est limpide: l’emporter jeudi dans la commune de Villers-le-Bouillet, puis lors de la future journée "de rattrapage", qui bouclera la tranche dans un timing décalé. Et le tour serait joué.