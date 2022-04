Charles Weerts (Aubel) offre la 50e  victoire au WRT

Week-end plus que réussi pour Charles Weerts lors de la manche d’ouverture du GT World Challenge sur le circuit d’Imola. Le pilote aubelois s’est d’abord montré le plus rapide lors des essais qualificatifs pour offrir la pole position à l’Audi R8 LMS de l’équipe WRT qu’il partageait avec Dries Vanthoor et Kelvin van der Linde. Malgré un petit écart de trajectoire en début de course, son auto est restée en tête de la hiérarchie pour finalement franchir la ligne d’arrivée avec un peu plus de six secondes d’avance sur sa plus proche poursuivante. Une victoire importante pour Charles Weerts qui ouvrait non seulement son compteur dans les courses d’endurance, mais permettait à l’équipe WRT de signer un cinquantième succès dans les championnats organisés par SRO.