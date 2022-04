En déplacement chez le voisin, à Embourg, le Royal Hockey Club Verviers avait l’occasion de se rapprocher un peu plus de la montée en D2. Mais après une série de plusieurs succès consécutifs et une belle première place à la clé, c’est une défaite que les Verviétois ont subi sur les hauteurs liégeoises."Je ne m’attendais pas à voir un tel enjeu entre les deux équipes, car la pression n’est pas sur nos épaules, rappelle le coach Alex Humblet. Même si nous avions la possession et que nous n’avons pas mal joué, ce n’était pas un beau match à regarder car fort défensif", analyse-t-il.

Mené après seulement une minute de jeu, Verviers doit déjà courir après le score mais rétablit l’égalité avant la mi-temps. Après le repos, Embourg prend le large (4-1) obligeant les troupes d’Alex Humblet à nouveau à courir après le score. Les Verviétois parviennent à réduire l’écart (4-2)"et on passe même près de 4-3", précise l’entraîneur, mais Embourg l’emporte finalement sur ce score.

«Les capacités pour rebondir»

Au classement, Verviers perd sa place de leader au profit de Saint-Georges et voit Embourg revenir à un point, à trois rencontres de la fin du championnat. Pour rappel, les deux premiers montent directement à l’échelon supérieur. Les troisième et quatrième devront quant à eux passer par des barrages."Au final, cette défaite ne change rien pour nous, assure Alex Humblet.Nous avons toujours notre sort entre les mains.Bien entendu, je suis très déçu de notre résultat, mais je sais que nous avons les capacités pour rebondir. Tout tourne bien pour nous depuis le début de la saison et cette défaite est notre première désillusion du second tour mais on savait qu’on allait aussi passer par des moments de doute."

Prochain rendez-vous du RHCV: dimanche à Tournai. Et après un week-end (de Pâques) de repos, Verviers recevra Ixelles pour son dernier match à domicile avant d’aller défier le Luxembourg.