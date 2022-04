Vervia E, champion en P4F, file en troisième provinciale

Le capitaine verviétois Ludovic Lamberty est aphone au lendemain de la confrontation de son équipe avec Robertville E. Parce qu’il a trop chanté suite au titre qui a découlé de la large victoire? Non, c’est la météo à nouveau hivernale qui lui coupe la voix. Mais il se montre enthousiaste lorsqu’il évoque l’objectif de montée atteint par son équipe. "Je suis redescendu de P3 pour jouer le vendredi et pour former une équipe forte, emmenée par Irman Dubric et moi. Irman, il joue comme une machine et il cartonne."Au point de figurer en tête du Top 6. Et il faudra aller le chercher lors de la journée finale du 1 mai…