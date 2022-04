Stavelot champion en P2, Vervia, Minerois et Dolhain en P3

En P3A, Vervia D est allé chercher le titre samedi contre les quatre C4 du Donald. Dansla série B, Pepinster A a déclaré forfait en cours de saison et accompagne Tiège I pour qui le forfait avait été décidé avant l’entame du championnat.

Minerois E a décroché le Graalen P3C. Au terme d’un championnat disputé, les Miniers ont pu sabrer le champagne. Vincent et Mathias Royen, Laurent Melen et Maxime Joskin l’ont largement emporté sur Montegnée. En fond de classement, Robertville D n’a pu glaner aucune victoire et finit bon dernier. Ce samedi, Ghislain Thunus, Renaud Melotte et Bastien Lejoly se sont encore montrés combatifs mais la division 4 leur sera plus adaptée. Dolhain A a surclassé lasérie D. Pour les Daltons Membach, avec un point d’avance sur le siège basculant, la dernière confrontation contre les Awirs sera déterminante. À l’abri, Ozanam B sera l’arbitre de la descente puisqu’il affrontera le concurrent des Daltons à savoir Saint-Remacle.

Dans lasérie E, Francorchamps C, Welkenraedt C, Geromont A et Herve A coulent des jours paisibles. Épinglons le bon nul des Herviens contre Dolembreux.

Dans la dernière série, c’est tranquille aussi pour Tiège G et Theux B qui se sont affrontés dans un match sans enjeu mais agréable. Les Tiégeois Wyaime, Collette, Nelles et Coméliau l’emportent 10 à 6 sur les Theutois Hansenne, Carol, Bouhon et Meant.