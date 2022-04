Spa C sur le podium en sérieA, Herve mène en série B

En série A, Spa C a pris le meilleur sur St-Vith (52-41) de quoi rester sur le podium derrière Bellaire B et la Spéciale Aywaille. Dison-Andrimont B s’est incliné (67-53) logiquement à l’Union Liège B alors que Welkenraedt B prenait le meilleur sur Blegny B (58-55). Theux B ne jouait pas le week-end dernier et reste lanterne rouge avec quatre victoires au général. La première équipe sauvée en compte huit, le maintien semble de plus en plus compromis…