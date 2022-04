Mathieu De Saintilan (Tiège), un jeu et une personnalité hors-normes

À 28 ans, Mathieu reste à fond dans le tennis de table puisqu’il évolue aussi dans son championnat national (en N1, la troisième division) et en Espagne. C’est lors d’un stage où il évoluait comme sparring, son jeu de défenseur étant recherché, qu’il fait la connaissance de Jordane Lejeune."Une amitié sincère est née. Nous avons entretenu les contacts et c’est Jordane qui m’a mis en relation avec Tiège. Tout de suite, je me suis senti dans un club à mon image. C’est convivial. Humainement, c’est top. Et puis les matches se déroulent devant de nombreux spectateurs, c’est une ambiance appréciable."

Il joue la saison tronquée par le Covid puis celle-ci. Il juge le niveau hétérogène avec un gros écart de niveau entre les équipes de tête et les équipes de bas de classement. Il honore son classement de As8 mais regrette bien sûr le résultat collectif de maintien qui n’a pu être atteint. Il est sociable et apprécié et laissera de bons souvenirs."Plus d’une fois, j’ai charrié mon coéquipier Pierre-Yves Lemaitre concernant ses chaussettes. Les siennes sont courtes et colorées. Je lui ai dit qu’on ne peut pas gagner un match avec des chaussettes pareilles!"Avec son œil observateur, il retient aussi ceci de son passage dans les différents clubs belges:"La Belgique est le seul pays où la buvette est systématiquement plus grande que la salle de ping!"Bref, il a tout compris et parfaitement réussi son intégration.