Glody Kudura (La Calamine) : « Je suis un clubman »

Après avoir joué deux matches avec la P2, un visage familier refaisait son apparition au coup d’envoi dans l’équipe des Frontaliers: celui de Glody Kudura. "La situation précaire de notre P2 nécessite d’être redressée. L’objectif du club est de monter avec la P1 mais la P2 ne doit pas descendre. À la suite d’une discussion avec le staff, on a décidé d’apporter mon aide et mon expérience à la seconde équipe du club pour tenter de se donner de l’air. Lors de mes deux apparitions avec l’équipe de Michel Damoiseau, on a récolté quatre points sur six donc mon apport ainsi que celui d’autres cadres ont eu l’effet escompté", raconte l’intéressé.

«Six finales à jouer»

Lui qui a déjà acté son départ vers le FC Trois-Frontières pour la saison prochaine veut atteindre les objectifs que le club s’est fixé pour cette fin d’exercice. Alors qu’il apportait son aide à l’équipe B, c’est la P1 qui était en perte de vitesse, enregistrant plusieurs défaites lors des derniers matches. Son retour dans la formation d’Alex Digregorio coïncide avec la victoire contre un concurrent direct dans la course au titre.

"Je suis un clubman et je donnerai tout ce que je peux pour La Calamine jusqu’à la fin de saison. Mais je sais qu’une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce match contre l’UCE, on ne l’a pas gagné à onze, on l’a fait aussi avec les réservistes. J’avais dit à Paquo(Ndlr: Pascal Legenvre)à la mi-temps alors que nous étions menés, qu’il allait rentrer et que la décision viendrait de lui. Et en effet, il est impliqué sur nos deuxième et troisième buts. Il nous reste six finales à jouer avec nos deux équipes et nous jouerons le coup à fond, avec la même envie que ce dimanche", prévient Glody Kudura.